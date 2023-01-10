نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سميرة سعيد… بإطلالات شبابيه جريئة و7 جلسات تصوير مبهرة.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تمتلك النجمة سميرة سعيد تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية البارزة، والتي حفرت اسمها بين أهم المطربات العربيات خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث مازالت سميرة سعيد تنافس نجمات هذا الجيل، بل وتتفوق عليهن في كثير من الأوقات، لتستحق لقب “الديفا” سميرة سعيد.

اختلاف سميرة سعيد

بجانب ذكاءها في اختيارها الأغانى والكلمات والألحان التى تظهر بها للجمهور، تحرص سميرة أيضا، على الظهور في أفضل صورة على مستوى الشكل، حيث تعتبر النجمة سميرة سعيد، من أكثر النجمات تصويرا لـ “السيشن” المختلفة، بخلاف أنها تعتمد على تغير “اللوك” بإستمرار، وهو ما يضيفى عليها اطلالات أكثر أناقة وشبابية، فبالقدر الذى تستطيع فيه سميرة، أن تنوع وتقدم المختلف في أغنياتها، دائما ما تطل على جمهورها أيضا بجلسات تصوير “مبهرة”، في مستوى الشكل والأفكار، حيث يعد حسابها الخاص على انستجرام، مليئا بجلسات التصوير المختلفة.

خلال العام 2022، قدمت سميرة سعيد على المستوى الفني، أعمالا ناجحة، ولكنها أيضا قدمت ما يقرب من 7 جلسات تصوير، منذ يناير من العام الماضى، وحتى شهر ديسمبر من 2022، وفى هذا التقرير نستعرضهم.

جلسات تصوير سميرة فى 2022

مع نهاية العام الماضى، قدمت سميرة سعيد أغنيتها “الوقت الحلو”، وتزامنا مع الأغنية، نشرت سميرة سعيد، صورا على انستجرام، حيث تظهر سميرة بإطلالة شبابيه، مختلفة، بشعر وردي مستعار، ونظارات كبيرة.

جلسة تصوير أغنية الوقت الحلو

جلسة تصوير الوقت الحلو

سميرة سعيد بأغنية الوقت الحلو

سميرة فى جلسة الوقت الحلو

وفى فبراير الماضى، طرحت سميرة أغنية “ما ستريحتش” كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة، وتوزيع محمد مصطفى، وطرحت مع الأغنية مجموعة من الصور وهى تستلقى وترتدى اللون أبيض، وفى خلفيتها أيضا لون أبيض، وتضع أحمر شفاه أحمر.

سميرة سعيد بالأبيض

سميرة سعيد تتألق بالأبيض

سميرة سعيد فى جلسة تصوير ما ستريحتش

وفى يونيو 2022، نشرت سميرة صورا من جلسة تصوير مختلفة تماما، ابتعدت فيها عن الطابع الأنثوى الذى يميزها في جلسات التصوير، واتجهت للون الأفريقي الكرنفالى، باطلالة جمعت بين الأفريقية والأمازيغية، ترويجا لأغنية “يلا روح”

أجواء افريقية وأمازيغية فى التصوير

جلسة تصوير افريقية

جلسة تصوير لسميرة سعيد

جلسة تصوير يلا روح

وفى نفس الشهر، نشرت سميرة جلسة تصوير خارجية، ظهرت فيها بإطلاله انيقة للغاية، حيث ارتدت “جامبسوت” من اللون الموف، وظهرت تتمايل في حين تخلل الهواء خصلات شعرها، لتبدو كعادتها شابة مليئة بالحيوية.

أناقة سميرة سعيد

جلسة تصوير خارجية لسميرة

سميرة سعيد تتألق

سميرة سعيد

في أغسطس من العام الماضى، طرحت سميرة اغنية كرباج، ومعها نشرت صورا ولكن هذه المرة “كاجوال”، حيث ظهرت ببنطلون جينز، وملابس مفتوحة من أعلى، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع طارق مدكور.

اطلالة جريئة لسميرة سعيد

جلسة تصوير اغنية كرباج

جلسة تصوير

أما في أكتوبر ، نشرت سميرة فوتوسيشن جديد باللون الأسود والذهبى معا، تزامنا مع أغنيتها “يامى”، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور.

أناقة النجمة سميرة سعيد

جلسة تصوير بالأسود

سميرة سعيد بالأسود

من جلسة تصوير اغنية يامي

وفى نهاية العام وتحديدا في ديسمبر، نشرت سميرة سعيد، صورا بإطلالة كلاسيكية بالأبيض، حيث ارتدت بدلة بيضاء باللون الأبيض.

اطلالة فورمال لسميرة سعيد