جميلة عوض… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصور أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت جميلة بفستان أسود أنيق كشف عن رشاقة جسدها واناقتها ، وفضلت ان تترك شعرها منسدلا بطريقة بسيطة وعفويه.

استكملت جميله اللوك بمجموعة من الاكسسوارات الضخمة من اللون الذهبي مع مكياج أنيق بألوان جريئة وقوية.

الجدير بالذكر أن جميلة عوض أعلنت مؤخرا انضمامها إلى أبطال فيلم “في عز الضهر” الذي يقوم ببطولة الفنان المصرى العالمى مينا مسعود لتكون بدلا من هنا الزاهد.

جميلة عوض استطاعت أن تكشف قدراتها المميزة في التمثيل خلال الفترة الماضية ، وذلك بعدها قامت ببطولة واحدة من حكايات مسلسل إلا أنا وتألقت خلال تجسيد شخصية فتاة تعاني من مرض البهاق.

وتصدر العمل تريند مؤشرات البحث وقتها وحقق تفاعل كبير ، خاصة وان عدد كبير من الأشخاص تشجعوا لسرد تفاصيل تعرضهم للتنمر بسبب البهاق.