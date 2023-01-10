درة … تخطف الأنظار في احدث ظهور من داخل سيارة فارهة .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة التونسية درة زروق جمهورها بأحدث جلسة تصوير قامت بها، من داخل سيارة فارهة تحمل شعار ماركة عالمية.

ونشرت درة الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة متميزة حيث ارتدت فستانا برسمة التايجر باللون الفوشيا، وحذاء طويل باللون الرصاصي، كما استخدمت في جلسة التصوير الجديدة سيارة لإحدى الموديلات الإيطالية العالمية، لزيادة فخامة الصور.

وكانت أحدث أعمال الفنانة التونسية درة، مسلسل “المتهمة” والذي تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك درة البطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم: عادل كرم، دياب، مها نصار، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، علي الطيب، ريم عبد الحليم، محمود غريب، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر نادي.