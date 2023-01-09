رانيا يوسف… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث جلسه تصوير والجمهور يشيد بجمالها وأنوثتها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، ارتدت خلالها فستانا ذهبيا.

ونشرت رانيا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “تألق مثل الذهب.. تألق مثل البريق”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “قمر”،”دهب دهب دهب”،”رائع جدا”، “أجمل فنانة”، “فنانة في الشياكة والأناقة”،”لطيفة”، حلوة”.

وكشفت رانيا يوسف، مؤخرا عن موقفها من خوض تجربة الزواج مرة أخرى ببرنامج “كلام الناس”، قائلة: أنا معنديش مواصفات معينة في الراجل اللى ممكن أتجوزه ولكن نفسي أحس إنه مش بيتعامل مع رانيا الفنانة، وأنا في البيت ست عادية مش عاملة شعري ولا حاطة ميك أب ولا قاعدة مأنتخة”.

وتابعت: “مش طالبة شبكة بالملايين وفي الجوازات التلاتة بتوعي مجاليش شبكة بالملايين”.

وأوضحت: “لو راجل بصلي بصة مش كويسة وتوجع انا ممكن اقلب الترابيزة عليه وأعور له عينيه، وأنا متجوزش واحد عقلية سي السيد”.

وأَضافت: “نفسي يكون عندنا نموذج زي ميسي في مصر، أتمنى أتجوز راجل أجنبي”، متابعة “فيه أصدقاء مشتركين بيني وبين ليونيل ميسي وأنا بحبه لانه راجل تجاوز مشاكل كبيرة ومش بتاع منظرة”.