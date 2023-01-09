لطيفه… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة التونسية لطيفة، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت لطيفة الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “على طول خاطفة قلوبنا”، “عسولة”، “ملكة الفن”، “الملكة”، “ما في بعد أناقتك”، “جماله”.

وشاركت لطيفة مؤخرا في حفل “تريو نايت” على مسرح محمد عبده أرينا بالمملكة العربية السعودية، ووجهت الشكر للمملكة العربية السعودية وللمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي.

وقالت لطيفة، في فيديو عبر حسابها على تويتر بعد الحفل: “يا رب إن شاء الله سنة سعيدة علينا كلنا .. أنا سعيدة جدا بليلة امبارح، سعيدة بتفاعلكم، أشكركم وأشكر المملكة قيادة وشعبا، والجمهور اللي حضر امبارح كنتم أكثر من رائعين، أنتوا اللي كنتوا الفنانين وأنتوا اللي كنتوا الأبطال لهذه السهرة”.

وتابعت: “حبيت أشكر أبو ناصر الغالي وربنا يرجعك بألف سلامة، سعادة المستشار تركي آل الشيخ وأشكر شركة روتانا وكل القائمين عليها”.

وأضافت: “أنا فرحانة بهذه الليلة اللي بعتبرها ليلة تاريخية في تاريخ الفن العربي، أتمنى من رب العالمين يجمعني بيكم على خير”.