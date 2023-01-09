لحظة سقوط فستان الراقصة فيفي عبده وانكشاف صدرها بوصلة رقص وظهور الملبن.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو للراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده، أثناء استضافتها في أحد البرامج.

الحوارية على قناة النهار، حيث تعرضت خلاله لموقف محرج، وسقط فستانها وانكشف صدرها أمام الجمهور.

وسبق أن نشرت فيفي عبده الفيديو على حسابها بموقع “إنستجرام”، وظهرت فيه وهي تتمايل على أنغام أغنية شعبية،

وأنزلق فستانها فجأة من عند منطقة الصدر، وكشف صدرها إلا أنه تداركت الأمر سريعًا ورفعت الفستان.