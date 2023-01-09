اجمل صاروخ بالوطن العربي مايان السيد… بإطلالة جريئة ملفتة للنظر وتحتفل بعيد ميلاد صديقتها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - هنأت الفنانة مايان السيد، صديقتها مريم الخشت بمناسبة عيد ميلادها، كما عبرت لها عن حبها الكبير لها.

ونشرت مايان عبر خاصية أستوري على صفحتها الشخصية بموقع انستجرام، صورة لخبر يتحدث عن مريم الخشت في عيد ميلادها، وأكثر الصفات المميزة التي تميزها، وعلقت مايان على الخبر قائلة: “كل سنة وانتي طيبه، مريم الخشت، بحبك”.

وشاركت مؤخرا الفنانة مايان السيد في بطولة فيلم هاشتاج جوزني رفقة الفنان أمير المصري ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.