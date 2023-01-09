أجمل صاروخ بالوطن العربي.. جمهور بوسي يعلق على اخر ظهور لها اطلالة جريئة وملفته .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت المطربة بوسي لجلسة تصوير جديدة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد.ونشرت بوسي صوًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، من أحدث ظهور لها، ظهرت فيها مرتدية”جمبسوت” أنيقا.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي:”أحلى ملكة بالوطن العربي، عمري هالشكل، روحي أنا بوسي، نجمة العالم في الشياكة، بسم الله ماشاء الله على الجمال، بحبك يا بوسي، كل سنة وأنتي طيبة يا نجمة، الدلع كله يا قمري، شيك جدا، رائعة”.

ومن ناحية أخرى احتفلت المطربة بوسي بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع بأحد الفنادق الكبرى، مايو 2022.

وتم تداول صورًا من حفل الزفاف، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بوسي وهي تُقبل زوجها هشام ربيع.