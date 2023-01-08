الصاروخ كارولين عزمي تنافس سما المصري و رانيا يوسف بالأسود الملزق .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمي، مجموعة من الصورة الجديدة لها، بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت كارولين عزمي تواجدها في مكان ما، مرتدية جمبسوت من اللون الأسود الضيق الضيق بالكامل حيث أظهر مفاتنها مع وضع جاكت على أكتافها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، مع ترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وشاركت الفنانة الشابة في مسلسل الاختيار الجزء الثالث الذي عرض شهر رمضان الماضي مع كلا من أحم عز وأحمد السقا وعدد كبير من نجوم الفن.