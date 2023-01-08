مى عمر… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة من دبى .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورتين جديدتين، في أحدث ظهور لها، أثناء قيامها بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت مي الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة متميزة حيث ارتدت ترينج رياضي باللون الأزرق، ونظارة سوداء لحمايتها من أشعة الشمس وكانت تحمل حقيبة يد كبيرة باللون الأبيض، وعلقت قائلة: “مرحبا دبي أضوائك في قلبي”.

وشاركت مؤخرا الفنانة مي عمر في بطولة فيلم تحت تهديد السلاح رفقة الفنان حسن الرداد ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.