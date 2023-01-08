عائشة بن احمد… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بإطلالة جذابة بسيطة مرتدية “چامب سوت” باللون الأبيض مع الاكسسوارات البسيطة التي أضافت لمسة جمالية على مظهرها.

ويذكر أن آخر أعمال عائشة بن أحمد، كانت فى موسم رمضان الماضى بمسلسل “لعبة نيوتن”، كما شاركت أيضًا بالمسلسل التونسى “حرقة”، بالإضافة إلى مشاركتها فى بطولة فيلم “ريتسا” والذى عرض مؤخرا بدور العرض السينمائية.