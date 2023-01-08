هيفاء وهبي… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وفستان مكشوف.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت النجمة هيفاء وهبي في أجدد إطلالة شاركتها عبر صفحتها على تطبيق انستغرام خلال احتفالها بأعياد الميلاد ونهاية العام 2022، بفستان ساحر وأنيق.

واختارت الفنانة اللبنانية فستاناً أنيقاً وفخماً من المخمل باللون الأحمر الخمري، وجاء بتصميم ضيق وناعم يبرز رشاقتها ومكشوف عند منطقة الصدر مع أكمام إضافية على شكل القفازات الطويلة، مع فتجة جانبية عند الساق، زادت من جمال الإطلالة التي تناسب الأجواء الشتوية.

وحمل الفستان الفخم توقيع Karoline Lang، ويبلغ سعر التصميم 350 دولاراً فقط. وقد نسقت هيفاء معه حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الماسية التي زادت من أناقتها وجاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، فتركت المغنية اللبنانية شعرها المموج منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا بارزاً يرتكز على الألوان الترابية الهادئة التي تبرز جمال عينيها مع أحمر شفاه نيود بارز.