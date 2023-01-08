إثارة نارية وجسد طاغي .. الصاروخ رولا يموت تثير الغرائز بالبيبي دول الفاضح و بوضعية خادشة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - صدمت العارضة والمغنية اللبنانية رولا يموت، شقيقة المغنية هيفاء وهبي، الجمهور والمتابعين، بعد نشرها صورًا وُصفت بأنها “فاضحة” وتخطت أي مفهوم للخطوط الحمراء.

ونشرت العارضة رولا يموت صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع “إنستغرام” لمشاركة الصور، ظهرت فيها بمظهر خادش للحياء مرتدية “بيبي دول” أحمر واخر فوشي، يكاد يكشف الأماكن الحسّاسة لديها.

وأشعلت تلك الصور جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي،وانتقادات هائلة من المتابعين من مختلف أنحاء العالم العربي، حيث أطلق عليها البعض عبارة “لحم رخيص”، فيما اعتبر البعض الآخر ان تصرّفها هذا ليس بجديد، فرولا اشتهرت عن طريق الإغراء وهي عوّدت متابعيها على مثل هذه الصور.