ميسرة … وتصريحات مثيرة عن سبب عدم زواجها حتى الآن وموقفها من الرجال المتزوجين.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد جدل كبير، أوضحت الفنانة ميسرة حقيقة تصريحاتها عن إمكانية زواجها من رجل متزوج خلال لقائها في برنامج “نص الكلام” مع الاعلامية راغدة شلهوب.

وتحدثت عن سبب عدم زواجها حتى الآن قائلة: “أنا ما اتجوزتش لحد دلوقتِ علشان معظم الرجالة عندهم انفصام في الشخصية، يعني يقبلوا على نفسهم ما لا يقبلوه لزوجاتهم، وأنا بحب الطبيعية في التصرفات يعني لو عايز تهزر معايا تهزر قدام مراتك بدون خوف من مراتك أنا ما بحبش الراجل يبقى قدام مراته حاجة وبرا حاجة تانية، أنا بحب الراجل يبقى بطبيعته والراجل اللي بيخالف القاعدة دي أنا بتجنبه”.

وكشفت الممثلة المصرية عن رأيها بالموضوع قائلة: “انا ممكن أتجوز من راجل متجوز لو حبيته وأقتنعت بيه ومراته فعلا مقصرة معاه، ولازم اسأل مراته وأخد موافقتها”.

وأضافت: “أنا مش هتجوز من ورا الزوجة الأولى، ولازم أكون بحب الشخص ومقتنعه بيه، ولازم تكون مراته عندها مشاغل في حياتها ومش قادرة تملى حياته أو وصلت لسن ممكن يكون عندها اكتفاء بأولادها ومش عاوزة تخرج، وهو يبحث عن واحدة تانية تملى الفراغ في حياته، لو لقيته واقتنعت بيه ثقافيا وماديا وفكريا أه هتجوزه”.