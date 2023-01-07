خلعت جميع ملابسها وظهرت عارية كـ يوم ولدتها أمها.. عارضة الأزياء الإيرانية مَاهاغلا جابِري تثير جنون الشباب بإطلالتها الجديدة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أعادت حسابات تهتم بأخبار النجوم والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي نشر صور لعارضة الأزياء الإيرانية والحاملة لقب أجمل امرأة في العالم ماهلاغا جابري، وذلك أثناء خضوعها لجلسة تصوير سابقة أثناء الحجر المنزلي، وظهرت خلالها وهي شبه عارية وهو ما أثار حفيظة الجمهور الذي طالبوها بالاهتمام بجمالها الذي سيجعلها تتصدر قائمة وأن لا تلجئ إلى إثارة الجدل والبحث عن الشهرة بالتعري واستعراض مفاتن جسدها على السوشيال ميديا.