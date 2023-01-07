الصاروخ لاميتا فرنجيه تستعرض جمالها بإطلالة فاضحة وفستان مكشوف.. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - اعتادت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية، على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار من بينها ما يبرز أنوثتها، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وخطفت لاميتا فرنجية أنظار متابعيها حيث ارتدت فستان قصير كشف عن أنوثتها، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت علي تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية، ولون الاحمر في الشفاه.

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.