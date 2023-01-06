الصاروخ هيفاء وهبي تتحدى عمرها وتثير جنون الشباب بإطلالتها الجديدة و صدرها البارز.. ظهرت كأنها فتاة بسن العشرين وتعمدت الكشف عن مفاتن جسمها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها صور جديدة لها من الساحل الشمالي المصري، وذلك عبر حسابها على Instagram.

وظهرت خلالها بإطلالة صيفية تحدت عمرها الذي تجاوز الخمسين، وأثارت جنون الشباب بجمالها ورشاقة جسمها حسب تعليقات المتابعين الذين وصفوها بأنها فتاة بسن العشرين.

وظهرت هيفاء وهبي بكاش مايوه طويل ملون يغلب عليه اللون الأحمر، مع مايوه أسود حرصت على إخفائه. وتركت شعرها الأسود ينسدل ناعما على كتفها، وارتدت نظارة شمسية على شكل قلب.