القشطة ياسمين الخطيب كشفت جمالها الطبيعي بجيبه كاروهات كسحت لورديانا ورانيا يوسف .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت ياسمين الخطيب بمشاركة جميع متابعيها على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، صورها الجديدة من احدث جلسة تصوير لها، وحصلت على إعجاب الكثير من الاشخاص الذين يتواجدون على صفحتها.

وظهرت ياسمين الخطيب وهي متألقة كثيراً في الصور بإطلالة ملفتة للأنظار، وارتدت جيبة كاروهات قصيرة كثيراً تميزت بجرأتها، وأيضاً ارتدت معها جاكت باللون الأسود المميز، وارتدت هاف بوت لونه أسود مع حقيبة يد ذو حجم صغير أحمر، وقبعة نفس اللون وحصلت على إعجاب كل متابعيها على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأما من الناحية الجمالية فاعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات الشعر المموجة ذات اللون الأشقر المميز، ووضعت مكياج رائع وجذاب وتركز على طلاء الشفاه الذي يكون باللون الأحمر، وحصلت على إعجاب الكثير من المتابعين في الوقت الحالي لأن إطلالتها جاءت بشكل مميز ورائع.