هاندا ارتيشيل… تفجر المواقع الإلكترونية بصور ساخنة بالمايوة الخادش لينكشف كل شيء بأوقح اطلالة في التاريخ.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت مجلة Vogue التركية صورة جديدة للنجمة التركية هاندا أرتشيل ظهرت فيها بمايوه أزرق لافت.

وقد إنتشرت الصورة بشكل كبير بين محبي أرتشيل، الذين وصفوا إطلالتها بالمثيرة والجريئة

كان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نشرتها هاندا أرتشيل وحبيبها الممثل التركي كرم بورسين، ضجت فيها موقع التواصل الإجتماعي بعد أن ظهرت أرتشيل تمسك بيد كرم إذ إعتبر بعض المتابعين أن الصورة توحي وكأن بورسين يطلب يدها للزواج.

لكن الصورة كانت مجرد لقطة عفوية ولا صحة لما يتم تداوله عن زواجهما أو إرتباطهما رسمياً، خصوصاً أن بورسين صرح مؤخراً أنه ليس مستعداً للإرتباط رسمياً.