ميرهان حسين… بإطلالة جريئة في أحدث ظهور وترقص على “تعالى ادلعك”.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على انستجرام صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وكذلك فيديوهات من كواليس التصوير.

وعلقت ميرهان “دعني أوضح لك كيف تعمل المرأة”، وظهرت ميرهان بإطلالة أنيقة، وفي كواليس التصوير ظهرت وهي ترقص على أنغام أغنية “اللوك الجديد” للفنان عمرو دياب وأغنية “تعالى أدلعك” للفنان بهاء سلطان.

جدير بالذكر أن ميرهان حسين يُعرض لها حاليا مسلسل “مشوار الونش” مع الفنان محمد رجب، منة فضالي، محمود عبدالمغني، محسن منصور، إيهاب فهمي، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.