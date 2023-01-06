اتفرج .. الصاروخ مني فاروق تنشر فيديو بالأحمر الناري وتعلق :اللمسة منه تعيشني

انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تنشر فيديو بالأحمر الناري وتعلق :اللمسة منه تعيشني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مكان ما حيث لم يظر في الفيديو سوي باقة من الورد الحمراء ، والتي علقت عليها قائلة الورد الأحمر عودة وجمالة معدي حدوده والكمة من بتقتلني واللمسة منه تعيشني.

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.