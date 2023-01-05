نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نوال الزغبي… تتصدر التريند باغنيتها “انا مش بتساب” مع إطلالة رائعة.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - طرحت الفنانة نوال الزغبي، أحدث أعمالها الغنائية المصورة في العام 2023، بعنوان «أنا مش بتساب»، التي حققت نسب مشاهدات عبر القناة الرسمية لشركة الإنتاج على «يوتيوب» وصلت لـ570 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، أما الفيديو المصور للأغنية إخراج دان حداد، ومن إنتاج «لايف ستايلز ستوديوز».

وعبر الجمهور عن إعجابه بأغنية نوال الزغبي، حيث توالت التعليقات عبر «توتيوب»، إذ قال أحد المتابعين: «الأغنية تجنن.. الكلمات شربات وصوت نوال رائع كالعادة وبهجة اللحن والتوزيع عاملين حالة فريش، حلوة وجديدة»، وأضاف آخر: «نجمة استثنائية تقدم كل ما هو جديد ومميز في عالم الفن ودائمًا متجددة في كل أعمالها»، بينما قال ثالث: «الحلو بـ نوال أنها ما بتحب تكرار الأغاني و دايما عندها قصة جديدة و لوكاتها كتير حلوة».

الجمهور عن أغنية «أنا مش بتساب»: مناصرة للمرأة

وقالت إحدى المتابعات في تغريدة على «تويتر»، «توجه نوال الزغبي بالفترة الأخيرة، صار لمناصرة المرأة بداية من أغنية القوية لأغنية أنا مش بتساب، حبيت كيف مواضيع اغانيك بتدعم المرأة وبتقوي ثقتها بحالها بحب ذكائك بإختيار المواضيع والكلمات».

كلمات أغنية أنا مش بتساب

شاغلة الناس وحديث المجتمع الآن

شخصية مهمة واسمي بينور اي مكان

وجمالي بيسحر ويدوخ بعمل قلبان

ولساني يقول الحق لو طارت رقاب

واللي بيمشي بختمله وأسد وراه الباب

يبقى بيقطع رزقه بأيده منا مش بتساب

أنا مش بتساب .. أنا مش بتساب

طب والنعمة دانا خسارة دانا استاهل طيارة

وجزيرة بعيدة ابعد نفسي عن وجع الراس

أنا مش بتساب .. أنا مش بتساب

طب والله وبشهادة

أنا نسخه ومش متعادة

والفترة الجاي أنا ناوية ادي كورسات إحساس

أنا اد الدنيا وبرمي كلام الناس

ومعنديش وقت يضيع ولا هزعل تاني خلاص

أنا نادرة ومش موجود مني أنا زي الماس

اللي النفسنه جواه باي باي يلا بعيد

مبقتش ازعل على حد وخليت قلبي حديد

وأنا قولت اني مبتسبش ودي زيادة تأكيد