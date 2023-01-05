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.. شاهد الان المقطع المحذوف من مسلسل “أنت أطرق بابي”.. معاشرة حقيقية للممثلة هاندا ارتيشيل في الحمام والجمهور مصدوم من جمال جسمها وهي عارية

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ابو ظبي - احمد الجزار - أثار مشهد تم تداولة مواخرا من الحلقة 41 في مسلسل “أنت أطرق بابي” التي عرضت الأسبوع الماضي جدلًا واسعًا في تركيا

وبدأ مسلسل “انت اطرق بابي” بداية سريعة للموسم الجديد بمشهد القبلة السعيد.

ونشرت اللحظات التي اجتمع فيها الثنائي على الشاشة تحت تعليق “لقد كنا ننتظر هذه اللحظة لفترة طويلة”. وتم تداولها لمدة على التويتر بعد عرضها الحلقة.

ويذكر أن مسلسل أنت اطرق بابي هو من بطولة هاندا أرتشيل وكرم بورسين وبدأ عرضه في 8 يوليو عام 2020 على قناة فوكس التركية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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