نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اليسا… تطرح أغنيتها الجديدة في بداية العام “ما تندم ع شئ” .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - طرحت النجمة اللبنانية إليسا أحدث أغنياتها بعنوان “ما تندم ع شي”.

وأغنية “ما تندم ع شي” هي الأغنية الدعائية لمسلسل “الثمن”، الذي يبدأ عرضه الأحد المقبل عبر قناة MBC1.

إليسا

الأغنية كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع جمال ياسين، وتقول كلماتها:

ما تندم عَشي

كل شي بهالحياة تجربة اعتبرو

ما تستصغر شي

الله بأضعف خلقو حطّلّك سِرّو

في خطايا بريئة

ما بينحسبوا بشرع الحب بينغفروا

إليسا

يا قلبي سامحني

عملت شي ما بيشبهني

يا قلبي سامحني

والله غصبن عنّي

الحب هوّي انّك تضحّي

وجروح البتحبّو تمحّي

أكبر غلطة بهيدي الدنيي

قدّام الحب صغيري

إليسا

بهالزمن … كل شي إلو تمن

لما المصايب يكتروا

ببينوا المعادن

مين حدّك لفترة

ومين للآخر بيضاين

ما تتّاخد بالعواطف

صدِّقني الحب مواقف

من غيرَك الهوا بيزعجني

منَّك بتحمّل عواصف

ومسلسل “الثمن” من بطولة باسل خياط، رزان جمال، نيقولا معوض، سارة أبي كنعان، رفيق علي أحمد، رندة كعدي وحسين مقدم، وإخراج فكرت قاضي.

إليسا

يذكر أن إليسا شاركت في إحياء حفل ليلة رأس السنة “تريو نايت” ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهرت بإطلالتين أنيقتين ومختلفتين.

ظهرت إليسا في الحفل وهي ترتدي فستانا فضيا من تصميم جيني بيكام بتصميم (halter neck)، ويصل سعره إلى 3920 دولارا أي ما يعادل 97 ألف جنيه.

وارتدت إليسا فستانا آخر باللون الأحمر اللامع من تصميم Roland Mouret، يصل سعره إلى 4976 درهما إماراتيا أي ما يعادل 33 ألف جنيه.

وخلال الحفل كان هناك أكثر من موقف لفتت فيه إليسا الأنظار منها ظهورها مع أصالة في الكواليس وهما تتقمصان شخصيتي تامر حسني وبهاء سلطان في كليب أغنية “قوم أقف”، وتستمتعان بالرقص عليها.

وأقيم حفل “تريو نايت” على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، وشارك به كل من نجوى كرم، ونوال الزغبي، إليسا، ونانسي عجرم، وصابر الرباعي، ووليد توفيق، ووائل كفوري، وأنغام، وبهاء سلطان، وعاصي الحلاني ولطيفة، وأصالة.

على جانب آخر، كانت إليسا أعلنت أنها ستبتعد لفترة عن موقع التواصل الاجتماعي Twitter الذي كانت دائمة التواجد عليه لتعبر عن آرائها في مختلف المجالات.

وقالت إليسا: “راح اختفي شوي عن تويتر هذه الفترة لأن الطاقة السلبية موجودة وخصوصا من أحبائي مش مقبولة”، وبعدها أوضحت أنها تقصد أن هناك طاقة سلبية تشعر بها عن الدخول على هذا الموقع.

يذكر أنه انتشر مؤخرا أن ألبوم إليسا من المتوقع أن يصدر في بداية 2023، وهو الأول من إنتاج شركتها E-Production.