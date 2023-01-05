القشطة ياسمين الخطيب تنافس سما المصري وبينت المستخبي من غير بنطلون .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ياسمين الخطيب متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة ياسمين الخطيب

وظهرت ياسمين وهي ترتدي جيبه قصيرة باللون البني، ونسقت معه بلوفر باللون الأسود، وتركت شعرها مسندلًا.

ياسمين الخطيب تقدم حفل محمد عبده

من ناحية أخرى، قدمت الإعلامية ياسمين الخطيب حفل رأس السنة والذي أحياه فنان العرب محمد عبده على النيل بأحد الفنادق الشهيرة، قائلة: ” أجلت سفري إلى باريس وألغيت كل ترتيباتي لسهرة رأس السنة، من أجل تقديم هذا الحفل الاستثنائي لاعتبارات عديدة، في مقدمتها أنها المرة الأولى التي يحيي فيها محمد عبده حفلًا لرأس السنة من القاهرة”.