اتفرج فنانة معروفة شبه عارية داخل المسجد

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رياض - احمد صلاح - أثارت النجمة ومصممة الأزياء التركية العالمية، آيدا تاشبينار، جدلا واسعا في أرجاء تركيا، بسبب الصور التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، وثقت فيها إطلالتها الجريئة من داخل المسجد.

وأطلت آيدا بملابس مثيرة، مرتدية فستاناً قصيرا للغاية باللون الاسود، ووضعت قبعة على رأسها، وجلست على كرسي بطريقة جريئة، احتفالا بالسنة الجديدة.

وانهالت التعليقات على صور النجمة التركية، واستنكر كثيرون اطلالتها الخادشة من داخل المسجد، واعتبروها استفزازا للمسلمين، وإهانة لمقدساتهم، كونها تجاوزت الخطوط الحمراء ولم تحترم حرمة المسجد.

وبعد الإنتقادات الحادة التي تلقتها تاشبينار، قامت بحذف صورها، كما دفعت السلطات التركية الى فتح تحقيق معها، بتهمه التحريض على الكراهية، واهانة الدين الإسلامي.

وفي هذا السياق، أشار مقربون من عارضة الأزياء التركية، ان الصور التي التقطتها ليست من داخل المسجد انما من مصلى صغير في احدى الفنادق، وهذا قد يبرئ آيدا، كون هذا المصلى غير مدرج على قوائم دار الفتوى في تركيا.