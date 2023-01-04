سلمى ابو ضيف… بإطلالة مبهرة بملابس فرعونيه فى أحدث جلسة تصوير.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة سلمى أبو ضيف، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العالمية المهتمة بالموضة والأزياء.

ونشرت سلمى أبو ضيف على حسابها الرسمى بـ”إنستجرام” صورا لجلسة التصوير وهى ترتدى أزياء بطابع فرعونى أصيل وعلقت “مصر تشرق.. سعيدة جدا بتمثيل بلدى فى قسم كامل مخصص للحديث عن مصر”.

وعلى المستوى الدرامى، تعيش سلمى أبو ضيف حالة من النشاط الفنى من خلال مشاركتها فى 3 أعمال درامية فى الفترة المقبلة، حيث تنافس فى موسم رمضان 2023 بمسلسل “المداح 3″، وحكاية “تحت الحزام” فى مسلسل “حدث بالفعل”، والمقرر عرضه قريبا، كما تقوم ببطولة مسلسل “ما بين السطور” بالتعاون مع صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء جاميكا، وهو مسلسل مكون من 30 حلقة سيتم عرضه قريبا على إحدى المنصات الرقمية.