ميرنا جميل… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار من الملاهي.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة الشابة ميرنا جميل، متابعيها، صور جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ميرنا جميل داخل مدينة الملاهي، مرتدية توب باللون الأخضر، وبنطلون باللون الفوشيا، وتركت شعرها مسندلًا، ووضعت مكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل “البيت بيتي” الذي تم عرضه مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل “البيت بيتي” بطولة مصطفى خاطر، وكريم محمود عبد العزيز، ومي القاضي، والفنان سامي مغاوري، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي.