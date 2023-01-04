مى عمر… تخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها الصاروخ.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “يا له من مكان جميل”.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “جميل”، “أيقونة الجمال”، “للجمال عنوان”، “عسل”، “عسولة”، “الجمال كله”، “يجنن”، “ساحرة في أناقتها”.

من ناحية أخرى، يعُرض للفنانة مي عمر حاليًا في دور السينما فيلم “تحت تهديد السلاح”.

“تحت تهديد السلاح” تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع، والفيلم بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.