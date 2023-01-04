ياسمين الخطيب… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار “انا النعيم الذى ستبكى على فقدانه عمرا”.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تحرص دائمًا الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها، خلال نشرها بعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وخطفت ياسمين الأنظار في أجدد صورها بإستايل أبرز أنوثتها وجمالها، حيث كانت ترتدي فستان مكشوف باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ومن الناحية الجمالية اعتمدت جمالها الطبيعي، وعلقت قائلة: “أنا النعيم الذي ستبكي على فقدانه عمرا”.