يسرا … جميلة الجميلات تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة القديرة يسرا فيديو لها شاركت به جمهورها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بإطلالة أنيقة جاءت كاملا باللون الأسود مع بعض الإكسسوارات الأنيقة التي أضافت لمسة جمالية على مظهرها وبتسريحة شعر انسيابية على كتفيها.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا هو مسلسل “أحلام سعيدة” والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2022 وحقق نجاحا كبيرا، وشاركت يسرا في البطولة: غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، المسلسل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.