نانسي عجرم… تتألق بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها خلال من حفلها الأخير.

تألقت نانسي عجرم بجمبسوت أنيقة من اللون البيج الفاتح، وتميزت الجمبسوت بريش كثيف في منطقة الصدر والكتفين.

تركت نانسي شعرها منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة، وفضلت أن يكون المكياج من الألوان البني حتى تتناسب مع اللوك الاستايل الذي ظهرت به.

ارتدت نانسي عجرم فستان آخر في نفس الحفل حيث ارتدت فستان بكم واحد مصنوع من اللون الأحمر المصنوع من القماش الستان الذي لا يوجد به أي نقوشات أو تطريزات.

طرحت نانسي عجرم قبل أيام كليب أغنية “ياعيد” بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد، وظهرت برفقة زوجها وبناتها في الكليب الخاص بالأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع باسم رزق، وإخراج سمير سرياني.