غادة عبدالرازق… فى أحدث ظهور تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - من جديد لفتت صور الممثلة غادة عبد الرازق بالطرحة السوداء الأنظار مع استقبال السنة الجديدة، وليست هذه المرّة الأولى في هذه الفترة التي سبّبت بها النجمة المصرية الجدل على الاطلالات التي تختارها.

وفي الأسابيع الماضية تصدّر خبر انفصال الممثلة غادة عبد الرازق عن مدير التصوير هيثم زينتا العناوين، الّا أنّ تصريحات زوجها قد غيّرت كل الأمور حيث أعلن عن عودتهما بعد خلاف بسيط بينهما.

غادة عبد الرازق بلوك جديد

اختارت النجمة المصرية غادة عبد الرازق اللون الأسود الرائج بكثرة لشتاء 2023 لاطلالتها بمناسبة استقبال السنة الجديدة، وتألقت أيضاً بالطرحة السوداء الشفافة مع القبعة الشتوية وأضافت الأكسسوارات الكبيرة.