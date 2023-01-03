عبير صبري… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة عبير صبري

وظهرت عبير وهي ترتدي فستان تايجر منفوش، ونسقت معه مكياج هادئ، وتركت شعرها مسندلًا.

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة عبير صبري في تصريحات صحفية لها إنها ستشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2023 مع الفنانة ريهام حجاج في مسلسل “جميلة”، للمرة الثانية بعد مسلسل “يوتيرن”، وأن دورها سيكون مفاجأة.