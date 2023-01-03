بوسى تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت المطربة بوسي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على انستجرام بصورة جديدة لها.

تألقت بوسي بإطلالة متميزة، فظهرت مرتدية فستان أسود قطيفة لامع مفتوح من الساق، أما من الناحية الجمالية أعتمدت علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وأحمر الشفائف باللون الأحمر ليبرز جمال الشفاه.

يذكر أن اسم بوسي تردد مؤخرا علي مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب اخبار شائعة انفصالها عن هشام ربيع وذلك بسبب ظهوره مع زوجته أثناء قضاء فريضة العمره.

ولكن نشرت الفنانة بوسي عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام صورة تجمعها مع زوجها لترد علي هذة الشائعات

تستعد المطربة بوسي لتصوير كليب أغنية جديدة مع المخرج محمد القاضي في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذي حققته أغنية ارقص معايا والتي تم طرحها منذ أيام.

أغنية “ارقص معايا” من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، ومن توزيع يحيى يوسف، والكليب تم طرحه على “يوتيوب”، وحقق ما يقرب من مليون مشاهدة حتى الآن.