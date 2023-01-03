ياسمين الخطيب… بإطلالة جريئة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع ” فيسبوك “، مما أثارت الجدل حولها، حيث ظهرت مرتدية “شورت” باللون الكريمي ونسقت معه بلوزة باللون الأسود، وتركت شعرها الذهبي منسدل على كتفيها كعادتها بانسيابية ولم تتكلف في وضع المكياج فقد أكتفت بوضع أحمر شفايف ولمسات بسيطة من المكياج.

ياسمين تقدم حفل المطرب محمد عبده في ليلة رأس السنة

من ناحية أخرى، قدمت الإعلامية ياسمين الخطيب حفل رأس السنة والذي أحياه فنان العرب محمد عبده على النيل بأحد الفنادق الشهيرة، قائلة: ” أجلت سفري إلى باريس وألغيت كل ترتيباتي لسهرة رأس السنة، من أجل تقديم هذا الحفل الاستثنائي لاعتبارات عديدة، في مقدمتها أنها المرة الأولى التي يحيي فيها محمد عبده حفلًا لرأس السنة من القاهرة”.

وأضافت: “سعادتي كبيرة وتشرفي عظيم لتقديم هذا الحفل، وقد أدهشني تفاعل الجمهور الراقي، الذي ابتعد عن الصخب، وآثر الاحتفال بالعام الجديد على أنغام الطرب الأصيل، في حضرة فنان العرب محمد عبده”.

وقالت ياسمين عن محمد عبده في تقديمها للحفل: “الشمس التي أشرقت من المملكة السعودية، فامتد نورها ليطرب كل العرب، الصوت الذي كتب تاريخ الطرب الخليجي، ثم على عرشه تربع، من القاهرة من مصر أم الدنيا تشرق شمس الخليج، لأول مرة مع بداية عام جديد”.

تصريحات ياسمين الخطيب

قالت ياسمين الخطيب في تصريحات أخيرة خلال برنامج ” السهم”، المذاع على قناة شدى المغربية، في ضيافة الإعلامية الكبيرة ماجدة الكيلاني: “لو خيروني بين أحمد عز وأبو هشيمة هختار أحمد عز لأن مفيش كيميا بيني وبين أبو هشيمة، مع أني مش بحب الراجل الملون”.

كما قالت ياسمين الخطيب في الحلقة ذاتها: “وائل كفوري كل حاجة فيه حلوة وكل حاجة فيه تهبل”.

ومن جانب آخر كان ياسمين الخطيب أثارت الجدل بتصريحاتها، حيث حلت ضيفة على برنامج أنا سعيد، الذي يقدمه الإعلامي سعيد جميل عبر قناة القاهرة والناس، اذ كشفت خلاله عن رأيها في أن المرأة تحرص دائما على خطف زوج صديقتها، وقالت ياسمين: الست بيحلى في عينها جوزها ازاي دي الستات في العلاقات دي اجدع من الرجالة القصة الكلاسيكية المعروفة ان الست تخطف صاحب أو خطيب صحبتها لكن ده مش صحيح وبيحصل مع الرجالة اكتر ديما بتحلى في عنيه مرات صحبه وخطيبة صحبه وبيكون مستكترها عليه”.