صافيناز تثير تتحدى سما المصري بإطلالة ساخنة وغير مسبوقة.. وضعت إطار نظارتها على هذه المنطقة من جسدها ومارست هوايتها دون خجل

نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صافيناز تثير جنون الشباب بإطلالة ساخنة وغير مسبوقة.. وضعت إطار نظارتها على هذه المنطقة من جسدها ومارست هوايتها دون خجل على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الراقصة "صافيناز " صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتالقصيرة "إنستجرام". الصور التي علقت عليها صوفينار بقولها: "افتقدكم يارفاق"، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس داخلية فقط، كما وضعت النظارة بين شفائفها بطريقة مثيرة وجريئة.

وأنهالت التعليقات على صور صوفينار بين معجب بجمالها وجسمها، واخرون ينتقدون جرأتها وتعمدها الاثاراة وتجاوز الخطوط الحمراء.

وتتعمد صوفينار إثارة الجدل بين الفينة والاخرى من خلال الصور والفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وكان اخر ظهور لها في 20 مايو من العام الحالي وهي تمارس الغطس وترتدي ملابس فاضحة.