المشهورة السعودية أمل الشهراني تسبح شبه عارية بين أحضان حبيبها الجديد و تستفز الشعب السعودي بحركة جريئة

فنون - سعد محمود في الثلاثاء 03 يناير 2023 - نشرت الشابة السعودية "أمل الشهراني" فيديوهات مثيرة على حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ظهرت فيه وهي تسبح بـ“بكيني”، داخل إحدى برك السباحة. كما ظهرت أمل الشهراني في ستوري آخر نشرته على حسابها وهي مع حبيباها الجديد على متن قارب صغير.

وعلقت الشهراني على صورها وهي بين أحضان حبيبها الجديد بقولها: " لا اريد أن أكون مقيدة بشخص ما، أريد أن أعيش حريتي مع شخص ما"، وهو أعتبره الكثير من المغردين السعوديين إساءة للمرأة السعودية التي تكتفي بزوجها، وتنبذ التعدد الذي حرمه الإسلام".

و امل الشهراني هي ناشطة سعودية على مواقع التواصل الإجتماعي، ولدت في جنوب المملكة العربية السعودية عام 1980م، وسافرت إلى الولايات المتحدة الامريكية والتحقت بجامعة فلوريدا.

ظهرت امل الشهراني في بداية الأمر كمدافعة عن حقوق المرأة وكانت تسعى دوما الى توضيح الحقوق المسلوبة منها، لكنها تحولت بعد ذلك إلى إثارة الجدل من خلال نشر الصور الفاضحة والفيديوهات الخادشة للحياء.

ويمتنع دوت الخليج من نشر الصور احتراماً لمتابعينا الكرام