القشطة سارة سلامة جننت الشباب بالمايوه العريان ..اتفرج

فنون - سعد محمود - نشرت الفنانة سارة سلامة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام وهي في حمام سباحة تقضي عطلتها الصيفية.

علقت الفنانة سلامة أسفل الصورة قائلة "إذا كنت تؤمن بنفسك فكل شئ ممكن"، وتفاعل الجمهور معاها بشكل كبير ونالت الصورة إعجاب كثير من متابعيها عبر السوشيال ميديا. وعلق البعض على المايوه خصوصا أنه عاري الظهر بقولهم :"خلصنا من الهوت شورت طلعلنا المايوه"

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة مسلسل إسعاف يونس من بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وغيرهم من النجوم ومن إخراج معتز التوني ومن تأليف مصطفي عمر وفاروق هاشم وظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف خلال حلقات هذا على العمل أبرزهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز.

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