وفاء عامر… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة وفاء عامر بإطلالة جذابة وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على إعجابهم.

كانت الفنانة وفاء عامر، أعربت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسلها الجديد “العيلة دى” الذى يعرض حاليا على قناة dmc ومنصة WATCH IT.

وشاركت وفاء عامر، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام”، صورة لعدد مشاهدات المسلسل عبر صفحة WATCH IT على “فيسبوك”، وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله مسلسل هادف”.