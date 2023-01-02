أصالة … تتألق بإطلالة جذابة تخطف الانظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اصالة جمهورها ومتابعيها مجموعة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع “إنستجرام”.

وظهرت أصالة بإطلالة جذابة ووجهت رسالة لـ جمهورها بمناسبة العام الجديد حيث كتبت :” كل سنة وأنتوا سالمين بديت سنتى مبارح بلونين آدّومى وعلّوشى أحمر وأزرق الله يجعلها سنة خير علينا كلنا ويحاوطنا بكلّ الّلى متلنا”.

وطرحت الفنانة أصالة مؤخرا الدويتو الغنائى سيد الغرام، الذى يجمعها بالفنانة أسماء المنور، كما طرحت أصالة نصرى 3 أغان جديدة ضمن ألبوم “شايفة فيك”، الأغنية الأولى هو فيديو كليب بعنوان “الرحلة”، والثانية بعنوان “الله جاب”، أما الثالثة والأخيرة فهى بعنوان “إزاى حبيبى”.