نرمين الفقي… بإطلالة ساحرة تستعرض رشاقتها وأنوثتها فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها ومتابعيها فيديو لها أثناء تواجدها فى مدينة شرم الشيخ، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نرمين الفقى بإطلالة رياضية مرتدية ملابس كاجوال من اللون الأسود، واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها وأحمر الشفاه مع ترك شعرها منسدلا على ظهرها.

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقى، مشاركتها فى بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة الذى عرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وهو من بطولة سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين.