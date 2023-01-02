بنات الهضبة.. كنزي وجنا عمرو دياب بإطلالة جريئة في أحدث ظهور .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت كنزى عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، صورًا تظهر احتفالها مع شقيقتها “جنا” بالسنة الميلادية الجديدة.



واحتفلت كنزى مع شقيقتها، داخل إحدى الأماكن العامة الشهيرة، وعلقت “عام سعيد” فيما حازت الصور إعجاب جمهورهما على إنستجرام.



وعلى جانب آخر تصدر الفنان الكبير عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

وحل عمرو دياب في المركز الأول على المنصة ضمن قائمة أفضل الفنانين في مصر والسعودية والإمارات والعراق والأردن.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

من ناحية أخرى أحيا عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في مهرجان ميدل بيست الدوحة بدولة قطر.