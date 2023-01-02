نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيفاء وهبي… تتألق بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى حفل رأس السنة.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها مجموعة من الصور من الحفل الغنائي الذي أحيته في أحد الفنادق الشهيرة بلبنان، احتفالا بقدوم العام الجديد.

أطلت هيفاء وهبي في الحفل بفستان أنيق شفاف ولامع مكشوف الكتفين، بفتحة جانبية طويلة.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

واختارت هيفاء مكياج أبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الحفل، أظهرت تحرك هيفاء وهبي برشاقة بين جمهورها، الذي حرص على تصوير لحظات من السهرة بكاميرات هواتفهم الخاصة.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

قدمت هيفاء وهبي في الحفل باقة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

وأظهرت مقاطع أخرى من الحفل استمتاع هيفاء وهبي بالرقص الشرقي، وسط جمهور شاركها الرقص والغناء، ليشبهها جمهورها بالفراشة.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

وكتبت هيفاء وهبي واصفة أجواء الحفل: “احلى شعور و مبسوطة كتير إني استقبلت السنة الجديدة في بلدي لبنان بين ناسي وأهلي وبوجود كل ضيوفنا الي حضروا من كل البلدان. عام سعيد عليكم جميعاً”.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

يذكر أن هيفاء وهبي انشغلت خلال الفترة الماضية بتصوير فيلمها “رمسيس باريس”، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس في رحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

هيفاء وهبي

وطرحت شركة “AKA” للمنتجين ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، البوستر التشويقى الأول لفيلم “رمسيس باريس” للنجمة هيفاء وهبي تمهيداً لعرضه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل 2023.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي المرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.

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