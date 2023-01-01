وقاحة بلا حدود .. نادين نجيم بحالة سكر وتخلع ملابسها الداخلية بفضيحة تهدد مسيرتها الفنية .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن وقاحة بلا حدود .. نادين نجيم بحالة سكر وتخلع ملابسها الداخلية بفضيحة تهدد مسيرتها الفنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تهتم بفضائح الفنانين، مجموعة صور جريئة للنجمة اللبنانية نادين نجيم، روج البعض لها بإعتبارها صور مسربة، وتهدد مسيرتها الفنية، وظهرت نادين نجيم بإحدى الصور وهي ترتدي بكيني ذهبي، وتقف بوضعية مثيرة وظهرت وكانها تحاول خلع ملابسها الداخلية وسدلت شعرها، وانهال المتابعون على صور نادين نجيم، وانتقدوا اطلالتها الفاضحة، وتغزل البعض بجمالها واثارتها، وأشار المعلقون ان هذه الصور ليست مسربة لنادين نجيم بل هي صور قديمة تم التقاطها لها أثناء مشاركتها ببرنامج ملكة جمال لبنان، وظهرت بالبكيني أثناء العرض.

وفي صور أخرى تداولها المتابعون ظهرت فيها نادين نجيم وهي في حالة سكر وترقص بالمايوه مع شاب غريب على المسبح، وزجاجات الخمر أمامهم، وكانت وضعيتها مع الشاب جريئة وهو يضع يده على جسدها المكشوف، وكانت قد اثارت الجدل وقت انتشار هذه الصور، والغى الكثير متابعتها مؤكدين ان هذه الاطلالات تهدد مسيرتها الفنية.

ومؤخرا كشفت الفنانة نادين نجيم، في مقابلة عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، عن تفاصيل حياتها وطلاقها ، ومحاربتها كل الظروف من أجل أولادها، مؤكدة ان الشهرة والنجومية لا تهمها، وانها سكتت عن الحق والحقيقة لأنها تحب أولادها، وأضافت: "آخر همي أن أرد على الشائعات، بل أريد ان أعيش بسعادة مع أولادي..غصبا عن الكل"، كما تحدثت عما تعرضت له أثناء إنفجار بيروت واصابتها الجسدية والنفسية اثر ذلك.