نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أيقونة الجمال لاميتا فرنجية… دلعت الشباب بفستان مثير في بداية السنة الجديدة بالاحمر النارى.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .
وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2023، مرتدية فستان قصير لامع من اللون الاحمر المفتوح من منطقة الصدر والبطن ويكشف جمال الذراعين ، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.