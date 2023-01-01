أيقونة الجمال لاميتا فرنجية… دلعت الشباب بفستان مثير في بداية السنة الجديدة بالاحمر النارى.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2023، مرتدية فستان قصير لامع من اللون الاحمر المفتوح من منطقة الصدر والبطن ويكشف جمال الذراعين ، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.