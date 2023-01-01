مايان السيد… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار خلا احتفالها براس السنه.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة مايان السيد في أحدث جلسة تصوير لها، أثناء احتفالها برأس السنة الجديدة، وقامت بمشاركتها مع جمهورها، الذي تفاعل معها بشكل كبير، متمنيا لها السعادة والتوفيق في العام الجديد.

ونشرت مايان الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت ملابس لامعة باللون الأسود، كما استخدمت الإكسسوارات الفضية لتزين وجهها، حيث وضعت بعضًا منها على شعرها، وأخرى فوق عيونها، وحرصت على استخدام مكياج شبابي مبهج يتماشى مع إطلالتها بليلة رأس السنة.

وكانت قد شاركت مؤخرا الفنانة مايان السيد في بطولة فيلم “هاشتاج جوزني”، رفقة الفنان أمير المصري، ورفقة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.