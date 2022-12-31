دارين حداد … تشعل الانستجرام بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة دارين حداد جمهورها صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وخطفت أنظار جمهورها بإطلالة مثيرة للجدل، وإطلالة جريئة لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دارين حداد في الدراما مسلسل «بابلو» الذي شاركت به في رمضان 2022، وشاركها في بطولة العمل كل من حسن الرداد ونجلاء بدر، بالإضافة إلى مصطفى فهمى، هالة فاخر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمود حجازى، رشوان توفيق، ساندى على، أمينة مغربى، من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبدالرحمن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.