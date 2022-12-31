مى سليم… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر تويتر.. .. شاهد الان

بالتزامن مع احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، شاركت النجمة مي سليم جمهورها ومتابعيها ببعض الصور لها أثناء حضورها مهرجان الأفضل، وذلك عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

وظهرت مي سليم بإطلالة مميزة، حيث كانت ترتدي فستان أسود مفتوح من ناحية الصد والكتفين، وتركت شعرها البني منسدلا على ظهرها، وحصلت الصورة على إعجاب الآلاف من متابعيها على تويتر.

وتصدرت النجمة مي سليم مؤخراً، بأغنية “أحنا كبنات”، مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصلت إلى أكثر من ثلاث ملايين مشاهدة عبر هاشتاج “أحنا كبنات” علي موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك”.

وفى سياق آخر، تواصل مي سليم تصوير دورها في فيلم “التاروت” الذى بدأت مشاهدها فيه الأسبوع الماضي، وتجسد مي خلاله خلال الأحداث شخصية “ريهام” التي تعمل كمقدمة برامج طبخ، وصديقة للثنائي سمية الخشاب ورانيا يوسف منذ الطفولة.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل “دنيا تانية” بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.