رزان مغربي… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة اللبنانية رزان مغربي لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت رزان صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت رزان في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا و”بوط” من اللون الفضي.

وعلقت رزان على الصور :” 2023 بكل الإيجابية في العالم”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :”سنة خير عليك بالعافية، والله أحلى مغنية بالعالم هو أنتي، قمرنا، جميلة، رائعة، مدهش، ايه الشياكة دي”.

يذكر أن رزان مغربي تشارك في مسلسل “الغرفة 207” بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، علي الطيب، ناردين فرج، مراد مكرم، وغيرهم من الفنانين، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج محمد بكير.